Sapanca'da Camilerin Çehresi Değişiyor

Sapanca Belediyesi ekipleri ilçedeki camilerin çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında Kırkpınar Merkez Camisinin etrafı Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çimlendirilerek parke döşendi. Son olarak kamelya yapılacak olan cami çalışmalar sonrası daha estetik bir görünüme sahip olmuş olacak. İstanbuldere Camisinde ise dökülmüş ve deforme olmuş duvarlar yenilenecek. Etrafına parke döşenecek camide son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çimlendirme çalışması yapılacak. - SAKARYA