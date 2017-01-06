Sapanca'da Asayiş

Sakarya ve İstanbul'daki hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen Gürcistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul ve Sakarya'da birçok hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Gürcistan uyruklu Wal M. ve Kaxa R, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışma sonrası gözaltına alındı.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.



Cezaevi firarisi yakalandı



Çeşitli suçlardan 8 yıl hapis cezası verilen ve kaldığı cezaevinden firar eden hükümlü, Sapanca'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara'daki bir cezaevinden firar eden ve hakkında 3 farklı suçtan 8 yıl cezası bulunan F.S, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan asayiş denetimi sırasında yakalandı.



Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.