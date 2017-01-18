Sapanca'da Altyapı Çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sapanca Yanık Kanalizasyon Hattı Projesinde çalışmaların kesintisiz devam ettiğini bildirdi.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Mahallenin atıksu altyapısını baştan aşağı yenilediklerini, 7 milyon liralık yatırımla 25 kilometre kanalizasyon hattı ve bir adet terfi merkezi inşa ettiklerini ifade etti.



Kurum olarak altyapı anlamında şehrin geleceğini garanti altına aldıkları projeleri hayata geçirdiklerini belirten Keleş, şunları kaydetti:



"Hayata geçirdiğimiz projeler ile 16 ilçemizde gerekli içme suyu, kanalizasyon, atıksu ve içme suyu altyapısını baştan aşağı yeniliyoruz. Bu kapsamda, Sapanca Yanık Mahallemizdeki hattın 2 kilometrelik kısmı tamamlandı. Proje ile bölgedeki atıksu sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Arıtma tesisinde arıtılarak doğal ortama deşarj edilecek. Böylelikle bölgenin doğal güzelliklerini korurken çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Sapancalı hemşehrilerimiz, uzun yıllar atıksu sorunu yaşamayacak. Şehrimize ve Sapancalı hemşehrilerimize hayırlı olsun."