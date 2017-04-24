Şap Hastalığı İçin Acil Eylem Planı Hazırlandı

Şap hastalığı için acil eylem planı hazırlandı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, şap hastalığı salgınının etkin bir şekilde kontrol edilmesi ve hastalığın yok edilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan acil eylem planı ile ilgili toplantı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kurum müdürleri, müdürlük çalışanları katıldı. Burada şap hastalığının bitirilmesi için hazırlanan acil eylem planı ile ilgili açıklamalarda bulunan Atalar, şap hastalığı ile ilgili mücadelelerin son sürat devam ettiğini söyledi. 2016 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasında 384 bin hayvanın aşılandığını belirten Atalar, bunun yüzde 95 oranında bir başarı olduğunu ifade etti. Sonbahar aşılamasında ise 278 bin hayvan sayısı ile yüzde 93'lük bir başarı elde edildiğine değinen Atalar, "2017 yılının ilkbahar şap aşılama kampanyasında ise 305 bin civarında bir hedefimiz vardı şu an itibari ile 315 bini geçmiş vaziyetteyiz ve çalışmalar hızla devam etmektedir. Gelinen bu noktada, bu hastalıkla ilgili hiçbir semptomun emarenin etkinliğinin kalmaması için arazide devamlı çalışacağız ve kısa bir süre içerisinde de göreceğiz ki Türkiye'de şap ile ilgili bir sorun kalmayacak bu gidişle" dedi.

Hedef 2017'de şap hastalığını sıfırlamak

Son zamanlarda şap hastalığı çıkan mihraklarda ciddi azalmanın meydana geldiğini vurgulayan Atalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2016-2017 yıllarında ilimizde 14 mihrak bunun 11 tanesi büyükbaş, 3 tanesi de küçükbaş olmak üzere mihrak tespit edilmiştir. Kısa sürede bunlarla ilgili müdahaleler yapılmış ve gerekli tedbirlerle söndürülmüştür. 2017 yılı içerisinde gönül ister ki hiçbir mihrak olmasın bu yönde çabalarımız devam etmektedir. Şap hastalığı, çok sağlıklı hayvanlarda ciddi bir sonuç oluşturmamakla beraber hayvanlarda et, süt, hem kalitesini hem de verimini düşürmektedir. Zayıf hayvanlarda ölümle sonuçlanan vakalar meydana gelmektedir. Bu da bölgenin besicilerinin, üreticilerinin elde ettikleri gelirlerde ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu maddi kayıplar bir milli servettir. Bakanlığımız bu yıl şap hastalığı tam zamanlı saha tatbikatı ve salgın yönetimi konulu eğitim çalışması başlatmıştır."