Sao Paulo'da Kampüs Partisi Başladı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bu sene onuncusu düzenlenen kampüs partisi başladı. Her yıl düzenlenen parti, bu yıl 5 Şubat'a kadar sürecek. Kampüs partisi bu yıl yenilik ve bilim alanlarındaki önemli uluslararası etkinlikleri içeriyor. Partiye her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce kişi katılıyor. - SAO PAULO