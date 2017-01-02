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Sao Paulo Belediye Başkanı Doria, temizlik yaparken görüntüsü Sao Paulo Belediye Başkanı Joao Doria, göreve başladığı ilk gün temizlikçi üniforması giyerek "Güzel şehir" (Cidade Linda) kampanyasının tanıtımını yaptı.
Sao Paulo'da "Güzel Şehir" Kampanyası Tanıtımı Yapıldı - Sao
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sao Paulo Belediye Başkanı Doria, temizlik yaparken görüntüsü Sao Paulo Belediye Başkanı Joao Doria, göreve başladığı ilk gün temizlikçi üniforması giyerek "Güzel şehir" (Cidade Linda) kampanyasının tanıtımını yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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