Şanzelize Saldırısı Sonrası Savunma Konseyi Toplandı

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonrası Cumhurbaşkanı François Hollande, Savunma Konseyini topladı.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, dün akşam düzenlenen silahlı saldırı sonrası, bu sabah yerel saatlere göre 8 civarında, Savunma Konseyini bir araya getirdi. Savunma Konseyi toplantısında, Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, İçişleri Bakanı Matthias Fekl, Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas, Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yer aldı. Ayrıca güvenlik hizmetleri, istihbarat ve askeri teşkilat da katıldı. Başbakan Cazeneuve "Savunma Konseyinin toplanması bu seçim sürecinde de güvenlik seviyesi için bir fırsat oldu. Elimizde bulunan imkanlardan başka özel müdahale birimleri de olağanüstü haldeler. Hükümet tamamıyla seferberlik içerisinde" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Hollande, Başbakan Cazeneuve ve İçişleri Bakanı Fekl hastanede yaralı polisleri ziyaret etti. Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen saldırıda 2 polis yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. - PARİS