Şanzelize Saldırganının Kimliği Belirlendi

Paris Savcısı François Molins, Şanzelize Caddesi'ndeki saldırganın kimliğinin tespit edilip doğrulandığını açıkladı.



Şanzelize Caddesi'ndeki saldırganın kimliği tespit edildi. Yetkililer, soruşturmanın devam etmesi sebebiyle şimdilik saldırganın isminin paylaşılmayacağını açıkladı. Teröristin 39 yaşında Paris'in doğusunda bulunan Livry-Gargan kentinden olduğu ve birçok olaydan tanındığı aktarıldı. İstihbaratın radikalleşmesiyle tanıdığı saldırganın 16 yıl önce polise yine saldırdığı öğrenildi. Teröristin üç yakınının gözaltına alındığı, arabasında yapılan aramada da bir pompalı tüfek ile bir bıçak bulunduğu bildirildi.



DEAŞ'ın propagandasını yapan yayın organı Amaq tarafından ise saldırı gecesi DEAŞ'ın saldırıyı üstlendiği paylaşıldı. Sabahın erken saatlerinde Şanzelize Caddesi trafiğe açılırken, görgü tanıkları, "Her şey çok hızlı gelişti, panik anı yaşandı, insanlar ağladı, metro girişlerine koştu" ifadelerini kullandı.



DEAŞ saldırıyla ilgili Yusef El Baljiki'nin ismini açıklarken, uzmanlara göre Belçika saldırganın trenle Paris'e gittiği konusunda Fransa'yı uyardı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Henry Brandet bu konuda araştırma yapıldığını açıklarken, fakat Belçika'nın bahsettiği şahsın bu sabah Belçika'da Anvers Karakoluna gittiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı François Hollande, yerel saatle sabah 08.00'de Güvenlik Konseyi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başbakan Bernard Cazeneuve, İçişleri Bakanı Matthias Felk ve Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas bulundu. Toplantı sonunda bir açıklama yapan Başbakan Cazeneuve, "Polis, asker ve istihbarat birimlerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi. İçişleri Bakanı Felk ise, toplantıda iki gün sonra gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığını belirtti.



Fransız halkı olayların şokunu yaşarken, cumhurbaşkanı adayları polise desteğini tekrarlayıp radikal gruplar ile savaşacaklarını duyurdu. Kampanya sırasında sıkça güvenlik konularını ele alan adaylar, son gün kampanyalarını iptal ettiklerini duyurdu. - PARİS