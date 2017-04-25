Şanzelize Caddesi'nde Ölen Polis Memuru Törenle Anıldı.
Fransa’nın ünlü caddesi Şanzelize’de saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru törenle anıldı.
Fransa'nın ünlü caddesi Şanzelize'de saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru törenle anıldı. Cumhurbaşkanı seçimlerinin birinci turunda önce çıkan Marine Le Pen ve Emmanuel Macron, silahlı saldırıda hayatını kaybeden polisin anma törenine katıldılar.
Marine Le Pen ve Emmanuel Macron, Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından davet edildi. Fransa'nın başkenti Paris Emniyet Müdürlüğü önünde, Şanzelize'de hayatını kaybeden polisin anma töreninde saygı duruşunda bulundular. Sabah saatlerinde başlayan törende Cumhurbaşkanı adaylarının arasında birinci turu kazanan Marine Le Pen ve Emmanuel Macron bulunuyordu. Paris Emniyet Müdürlüğü önünde Cumhurbaşkanı François Hollande hayatını kaybeden Xavier Jugelé adlı polisin anma töreninde, "Cumhuriyetimiz yeniden değerli, cesur polis mensuplarımızdan birini kaybetti" diyerek söze başladı. Hollande devamında, "Milletim adına büyük üzüntü içerisindeyiz. Sizin üzüntünüz Cumhuriyetin üzüntüsü" dedi.
Sivil Dayanışma Paktı sözleşmesiyle bağlı olan Xavier Jugelé'nin eşi Etienne Cardiles törende, "Acı çekiyorum. Şu anda, burada, en kötüsü oldu. Belki bir gün dinecek büyük ve derin bir üzüntü ile akşam sen olmadan eve geri döndüm. Şanzelize'yle ilgili ilk haberler çıkınca ve bir polisin hayatını kaybettiğini duyunca içimden bir ses senin olduğunu söyledi" diyerek üzüntüsünü ifade etti.
Törende, Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Eski Başbakanlar Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Jean-Pierre Raffarin de yer aldı. Paris savcısı François Molins ve Millet Meclisi ve Senato Başkanları Claude Bartolone ve Gérard Larcher de törende yer aldı.
Paris'in ünlü caddesinde yaşanan silahlı saldırıda zanlı Xavier Jugelé adlı polisi öldürmüş, 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırıyı ise DEAŞ üstlenmişti. - PARİS