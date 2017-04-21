Şanzelize Caddesi'nde Inceleme Çalışmaları Sürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen ve 1 polis hayatını kaybettiği, 1 polis ve 1 sivilin de yaralandığı saldırının ardından bölgede incelemelerin sürdürdüğü bildirildi. Şanzelize Caddesi'nde polisi hedef alan silahlı saldırının ardından bölgede çatışma çıktı. Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis ve 1 sivil de ağır yaralandı. Bölgede helikopter uçuşları gerçekleştirilirken, bomba imha uzmanları da saldırganın aracını aradı. Ayrıca kimliği henüz açıklanmayan saldırganın da evine arama yapıldığı aktarıldı. Saldırganın terör şüphesi gerekçesiyle daha önce de araştırıldığı kaydedildi.



Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 gün kala yapılan saldırıyı seçimdeki adaylar Twitter hesabından saldırı kınadı.



(Özlem Kaplan /İHA)