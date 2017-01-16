Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Santrallere Gaz Kısıtı Kalktı
Ara
BİST 81.590 %0,08
DOLAR 3,7678 %0,85
EURO 3,9878 %0,61
PARİTE 1,0582 %-0,57
ALTIN 145,60 %1,56
FAİZ 11,24 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Santrallere Gaz Kısıtı Kalktı

BOTAŞ, doğalgazdan elektrik dönüştüren santrallere uyguladı kısıtı kaldırdı.

Santrallere Gaz Kısıtı Kalktı

BOTAŞ, doğalgazdan elektrik dönüştüren santrallere uyguladı kısıtı kaldırdı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>