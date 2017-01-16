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Santrallere Gaz Kısıtı Kalktı
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Santrallere Gaz Kısıtı Kalktı
16 Ocak 2017 Pazartesi 11:22
BOTAŞ, doğalgazdan elektrik dönüştüren santrallere uyguladı kısıtı kaldırdı.
BOTAŞ, doğalgazdan elektrik dönüştüren santrallere uyguladı kısıtı kaldırdı.
Kaynak:
Dunya.com
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