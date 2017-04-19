Santralist Eğitim Programı Kursunu Tamamlayan Santral Personeline Eğitim Sertifikaları Verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli santral personeline verilen Santralist Eğitim Programı kursu tamamlandı.



Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun düzenlediği bir aylık, 120 saat süren kurs, Emrah Çak tarafından verildi. Kursta; kişisel bakım, ön büro organizasyonu, telefon hizmetleri, yabancı dil kuralları ve yabancı dilde iletişim konuları anlatıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp tarafından düzenlenen etkinlikte, kurs öğretmeni Emrah Çak tarafından sertifikalarını alan santral personeli eğitimi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadı. Organizasyon, düzenlenen kokteyl ile son buldu. - ESKİŞEHİR