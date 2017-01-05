Samsun'da hastanedeki santralde görevli kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi santralinde dün meydana gelen olayda, E.C.(34), santralde görevli 41 yaşındaki E.Ö. adlı kadını bıçakla karnından ve bacağından yaralamıştı. Ağır yaralanan kadın, aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.
Polis tarafından gözaltına alınan E.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan E.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.C., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Santral Görevlisi Kadını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı
Samsun’da hastanedeki santralde görevli kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da hastanedeki santralde görevli kadını bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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