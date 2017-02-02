Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Melahat Aydın, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında sahalarında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 65-61 yenerek, Avrupa'daki şanssızlığı kırdıklarını söyledi.



Aydın, yaptığı açıklamada, iyi bir takım olduklarını ancak lig ve Avrupa maçlarının üst üste gelmesi nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını belirtti.



Avrupa'da daha önce oynadıkları maçlarda da çok iyi mücadeleler ortaya koyduklarını ancak bazı şanssızlıklar nedeniyle galip gelemediklerini anlatan Aydın, "Bu maça da iyi başlayamadık. İtalyan ekibi, pota altında kısa sürede bulduğu sayılarla önce geçti, ancak kısa sürede toparlanıp farkın açılmasını engelledik. Maçın son periyodunda da çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Avrupa'da ilk galibiyetimizi alarak şanssızlığımızı kırdık. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.



Türkiye liginde hedeflerinin play-off olduğunu belirten Aydın, bunun için de tüm karşılaşmaların kendileri için çok önem taşıdığını kaydetti.