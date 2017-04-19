Şanslı veteriner adaylarına aslanlı eğitim

Kalp krizi sonucu ölen aslanın kadavrası, eğitimin hizmetine bağışlandı

MAKÜ Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Özgel:

"Öncelikle organlarının incelenmesi ve kemiklerinin çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilmesini düşünüyoruz"

"Fakültemize ilk defa böyle bir aslan geliyor. O yüzden öğrencilerimizle birlikte meraklıyız"



BURDUR - Antalya Hayvanat Bahçesinde 5 yıl kadar önce yıldırım çarpması sonucu felç geçiren ve geçtiğimiz Şubat ayında ani kalp krizi sonucu ölen 8 yaşındaki erkek aslanın kadavrası Mehmet Akif Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine bağışlandı. İskeletinin çıkartılabilmesi için Şubat ayından buyana soğuk hava deposunda bekletilen aslan bugün öğrencilerin eğitimi için bulunduğu yerden çıkartıldı. MAKÜ Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Özgel, Veteriner Fakültesi 1'nci sınıf öğrencileri ile birlikte dondurulmuş aslanı, soğuk hava deposundan çıkararak, inceledi. İlk defa aslan gören öğrenciler ise aslanı incelemek için heyecanla bekledi.

MAKÜ Veteriner Fakültesinde ilk kez bir yetişkin aslanı inceleyeceklerini açıklayan MAKÜ Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Özgel kendisinin ve öğrencilerinin heyecanlı olduğunu söyledi. Aslanın önce organlarını inceleyeceklerini ve daha sonra iskeletini çıkaracaklarını ifade eden Prof. Dr. Özcan Özgel, "Öncelikle organlarının incelenmesi ve kemiklerinin çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilmesini düşünüyoruz. Fakültemize ilk defa böyle bir aslan geliyor. O yüzden öğrencilerimizle birlikte meraklıyız. Nelerle karşılaşacağız bunu inceleyeceğiz. Önce kemiklerini kaynatacağız daha sonra iskeletini çıkaracağız. İskeleti hayvanın aynı formatında hazırlayacağız. Müzemiz yavaş yavaş oluşturuluyor. Başka hayvanların iskeletleri de var" diye konuştu.

"Duyma sistemini merak ediyorum"

Aslanın kulağına bakarak, kulak yapısını ve duyma sistemini merak ettiğini söyleyen MAKÜ Veteriner Fakültesi 1'nci Sınıf Öğrencisi Musa Bektaş,"İlk önce yelelerini merak ettim bir de yıldırımın neresine çarptığını merak ettim. Kulakları, duyu yapısı, duyma yapısını merak ediyorum" diye konuştu.

"Üniversite olarak çok şanslıyız"

Veteriner Fakültesinde aslanı inceleyerek çok şanslı olduklarını ifade eden Veteriner Fakültesi 1'nci Sınıf Öğrencisi Azra Demirci, "Aslanı bu kadar yakından görmemiştim, hayvanat bahçelerinde gördüğüm kadarıyla biliyordum. Bizim daha önce anatomi ana bilim dalında kemikleri inceleme şansımız oluyordu fakat ben pet alanında yükselmek istiyorum, küçükbaşlarla uğraşmak istiyorum ama aslan kedigillerin büyüğü olduğu için benim için güzel oldu. İnceleme fırsatı güzel bir his, herkese nasip olmaz herhalde fakültemizin öğrencileri çok şanslı" şeklinde konuştu.

(HG-