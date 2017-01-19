Şanslı" ve Yavruları Hayata Tutundu

Mersin'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek ile 2 yavrusu, ekiplerin müdahalesi sonucu hayata tutundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde oturan Serkan Tan, trafik kazasında yaralanan bir köpeğin zor durumda olduğunu görünce durumu belediye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yeni doğum yaptığı ve 9 yavrusunun telef olduğunu belirledikleri yaralı köpek ile sağ kalan 2 yavrusuna ilk müdahaleyi hayvan ambulansında yaptı.



Köpekler daha sonra tedavileri ve bakımları için Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.



Bakım evinde veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede anne köpeğin sağ arka ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan anne köpek, 4 saat süren operasyonla ayağına platin yerleştirildi.



Veterinerlerin "Şanslı" ismini verdiği anne köpek ile iki yavrusu operasyon sonrasında sağlığına bir nebze de olsa kavuştu.



Bakım evinin veteriner hekimi Mehmet Cücük, sürücüleri, sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:



"Bu tür trafik kazası vakası her gün yaklaşık beş kere oluyor. Sürücülerimiz de bu konuda dikkatsiz davranıyor. Ne yazık ki kötü niyetli insanlarımız da var. İnsanların birbirlerini uyarması gerekiyor. Bu hayvanları biz kurtaracağız. Bizimle birlikte yaşayacaklar. Bizimle birlikte yaşaması için de mutlaka sevgiye, saygıya ihtiyaçları var. Lütfen sürücülerimiz de dikkatli olsun. İnsanlarımız da birazcık hayvan sevgisine sahip olsun."