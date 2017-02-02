Şansal Büyüka'dan Aziz Yıldırım'a Eleştiri! "Alıştılar"

FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın MHK ve TFF'ye yönelik yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Milliyet Gazetesi'nden Şansal Büyüka, Aziz Yıldırım'a sorular yöneltti ve eleştirilerde bulundu. İşte Şansal Büyüka'nın yazısı:
Şansal Büyüka'dan Aziz Yıldırım'a sert gönderme
Fenerbahçe her başarısız sonuçta, her başarısız sezonda, Futbol Federasyonu'nu, MHK'yi, hakemleri, rakipleri, spor müdürlerini, spor programlarını, yayıncıyı, kendinden başka kim varsa herkesi suçluyor, herkesi hedef gösteriyor. Fenerbahçe'de son yılların en büyük yönetim alışkanlığı bu... Oysa Kayserispor karşısında alınan son yılların en ağır yenilgisinde, kimin ne yanlışı, kimin ne suçu vardı? Kimsenin yoktu. Diğer çoğu maçta, diğer çoğu kötü sonuç ve sezonda olduğu gibi... Kaldı ki, bu söylemler gözü kara fanatiklerin dışında prim yapmıyor, inandırıcı bulunmuyor. Aslında Fenerbahçe'nin sayın başkanı ve yönetiminin samimi, radikal bir özeleştiri yapmasının zamanıdır.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 10 YILDIR NEDEN YOK?"
Fenerbahçe tarihinin en yüksek transfer paralarını harcamasına, genellikle rakiplerine oranla çok daha kapsamlı transferler yapmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne tam 10 yıldır niye gidemiyor? Bu 10 yılda Fenerbahçe'nin maddi-manevi kaybı nedir? Galatasaray'ın Muslera, Sneijder, hatta Podolski gibi, Beşiktaş'ın Atiba, Demba Ba, Quaresma gibi sembol isimleri varken, Fenerbahçe, Alex sonrasında böyle sembol bir ismi niye yaratamadı, ya da bulamadı?
"FUTBOL NİYE KÖTÜ GİDİYOR?"
Beşiktaş'a gelenler değerlerine değer katarken, Fenerbahçe'ye gelenlerin değeri neden düşüyor? Fenerbahçe takımına gelenler, performans olarak ileriye gideceklerine, hangi gerekçelerle geriye gidiyorlar? Fenerbahçe çalıştırdığı teknik direktörlerde niye istikrar sağlayamıyor? Özellikle son yıllarda niye bu kadar sık hoca değiştiriyor? Hocaları bulup getirirken, hangi kriterleri, hangi futbol akıllarını kullanarak bu hocalarla anlaşma sağlıyor? Basketbolda bu kadar başarı sağlanırken, futbol niye bu kadar kötü gidiyor?
"NEDEN KÖTÜ FUTBOL OYNUYOR?"
Transferleri kim yapıyor? Hocalar mı bulup getiriyor, yönetim onay veriyor; yoksa yönetim bulup hocalara mı onaylatıyor? Teknik direktör Advocaat'ın sürekli "orta sahada hep aynı tipte oyuncular var" diye dertlenmesi, transfer yanlışını ve iyi takım kurma konusundaki eksikleri ortaya koymuyor mu? Beşiktaş, Türkiye standartlarının üstünde futbol oynarken, Galatasaray hiç olmazsa arada sırada parlak maçlar çıkartırken, Başakşehir kısıtlı kadrosuyla müthiş bir takım oyunu ortaya koyarken, Fenerbahçe ısrarla neden bu kadar kötü futbol oynuyor?
"TFF İLE NEDEN HEP KAVGA EDİLİYOR?"
Dünyaya örnek gösterilen, adından "muhteşem koro" diye söz edilen Fenerbahçe seyircisi tribünlerden niye çekildi? Bu konuda gerçek bir araştırma var mı? Seyirci ile ilgili "bir ayrışma, bir ötekileştirme" söz konusu mu? Fenerbahçe çok uzun yıllardan beri gelmiş geçmiş ne kadar Futbol Federasyonu varsa niye hep kavga ediyor? Bu kavgaların Fenerbahçe'ye en ufak bir şey kazandırmadığı artık çok açık anlaşılmışken, bu konuda bir başka yol, barışcıl bir yöntem denenemez mi? Toplumla barışık yaşanamaz mı? Futbol dünyasıyla sağlıklı bir diyalog kurulamaz mı?
"ÖZELEŞTİRİ YAPILMALI"
Mali tablo niye bu kadar bozuldu, UEFA kıskacı, kontrolü ve sınırlaması gelene kadar önlem alınamaz mıydı? Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları maçlarda "Aziz Başkan bizi bırakma" diye niye bağırıyor?
Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi samimi ve gerçekçi biçimde, hakkını vererek bir özeleştiri yapabilirse, inanıyorum ki, başarıya giden yola doğru hızlı bir dönüş olabilir. Herkesi hedef alıp, herkesi suçlayacaklarına, hiç olmazsa bir defalığına bir de bu yolu denesinler. Bana göre bu gerçekçi özeleştiri ve yöntem değişikliği, Fenerbahçe'yi başarıya götürecek yolun ilk adımı olabilir.
Şansal Büyüka'dan Aziz Yıldırım'a Eleştiri! "Alıştılar"
FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın MHK ve TFF'ye yönelik yaptığı açıklamalar gündem yarattı.
FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın MHK ve TFF'ye yönelik yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Milliyet Gazetesi'nden Şansal Büyüka, Aziz Yıldırım'a sorular yöneltti ve eleştirilerde bulundu. İşte Şansal Büyüka'nın yazısı: