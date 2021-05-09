Şans Topu sonuçları açıklandı! 9 Mayıs 2021 Pazar Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır? Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı!

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 9 Mayıs Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti! 9 Mayıs 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 5 Mayıs Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı! Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 9 Mayıs tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 9 Mayıs 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası!

9 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

20:30'da açıklanması beklenen şans topu sonuçları: 12,14,16,20,25,13

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 5.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-5 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.