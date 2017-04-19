Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 734 bin 108 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 670 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 356 lira 85'er kuruş, 4 bilen 2 bin 501 kişi 39 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 579 kişi 18 lira 70'er kuruş, 3 bilen 75 bin 475 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 634 kişi 5 lira, 1 artı 1 bilen 235 bin 121 kişi 2 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Soma ilçesinden yatırıldığı bildirildi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 447 bin 23 lira 75 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 975 bin 341 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 543 bin 783 lira 6 kuruş aktarıldı.



(Bitti)