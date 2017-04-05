Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 2 kişi, 363 bin 381 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 28 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 200 kişi 363 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 268 kişi 29 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 94 kişi 20 lira 15'er kuruş, 3 bilen 88 bin 999 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 859 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 174 bin 622 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet edenlerin kuponlarının, İstanbul'un Kağıthane, Muğla'nın Milas ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 422 bin 542 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 965 bin 534 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak, 538 bin 342 lira 72 kuruş aktarıldı.



(Bitti)