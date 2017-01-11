Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 424 bin 417 lira 96 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 3 bin 784 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 199 kişi 361 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 443 kişi 39 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 180 kişi 19 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 74 bin 907 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 325 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 194 bin 774 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 677 bin 729 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 955 bin 91 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 532 bin 612 lira 69 kuruş aktarıldı.



(Bitti)