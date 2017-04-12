Şans Topu Antalya'ya Çıktı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 10, 26, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 10, 26, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com
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