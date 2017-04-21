Şans Oyunu Talihlileri Uyuşturucu Satarken Yakalandı

YALOVA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu uyuşturucu satarken yakalanan ve mahkemece tutuklanan 14 kişi arasında bulunan İlker D.'nin, Milli Piyango'nun 2005 yılındaki çekilişinde 5 milyon lira kazandığı, Ahmet Y.G.'nin ise 2014 yılında at yarışından 675 bin lira kazandığı belirtildi.



Yalova Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda toplam 3 bin 466 uyuşturucu nitelikli ekstasy hap, 40 gram esrar, 65 gram kokain, 10 gram eroin, 515 gram skunk maddesi, 405 gram sentetik kannabinoid maddesi, 50 tabanca mermisi ile 3 tabanca ele geçirildi. ele geçen uyuştucu ve silahlarla ilgili olarak 17 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Tutuklananlardan 34 yaşındaki İlker D.'nin 2005 yılında Milli Piyango'dan 5 milyon lira ikramiye kazandığı, ancak bu parayı elinde tutamayarak sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı, diğer şüpheli Ahmet Y.G.'nin de 2014 yılında at yarışından 675 bin TL kazandığı ancak parayı kumarda batırdığı ortaya çıktı. - Yalova