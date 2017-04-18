Şanlıurfaspor'u Destekliyorum' Kampanyası Tanıtıldı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfaspor kulübüne maddi kaynak sağlaması için hazırlanan kampanyanın tanıtımını yaptı.



Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtımda konuşan Vali Tuna, amaçlarının maddi kaynak sağlamaktan öte Şanlıurfalıların takımlarına karşı aidiyet duygularını geliştirmek olduğunu belirtti. Şehir kulüplerinin şehirlerin tanıtıma yaptığı katkının göz ardı edilemeyeceğini ifade ederek konuşmasına devam eden Vali Tuna, Şanlıurfaspor'un da 48 yıllık geçmişiyle Şanlıurfa'nın en önemli marka değerlerinden biri olduğunu söyledi.



Geçen süre içerisinde kulüp yönetiminde görev almış olanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek açıklamasına devam eden Vali Tuna, "Son olarak geçtiğimiz yıl Mehmet Ekinci'nin sorumluluğunda yeni bir yönetim göreve geldi. Bakanımız Faruk Çelik'in de ilgilendiği Şanlıurfaspor Kulübümüz sorunları birer birer çözerek bugünlere geldi. Birçok borç ödendi, anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuldu ve o dönemde olabildiğince iyi transferler yapıldı. Bizler de Şanlıurfaspor yönetimiyle görüşüyoruz. Bundan sonraki dönemi herhangi bir problem olmadan birlik ve beraberlik içerisinde götürmemiz önem arz ediyor. Bu beraberliğimize Şanlıurfalıların da dahil olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu da kimseye fazla yük getirmeden topluma mümkün olduğu kadar yayarak yapmak bence en güzelidir. Bunun için de Şanlıurfaspor'u Destekliyorum sloganıyla hazırladığımız 20 ve 50 liralık stickerlarımız var. Bunlar valiliğimizce oluşturulan komisyon yönetiminde bütün kurumlarımıza dağıtılacak. İl çapında bunları alan herkes de gönüllü olarak katkıda bulunmuş olacak" dedi.



Toplam 100 bin adet hazırlanan stickerlarla yaklaşık 3 milyon lira gelir beklediklerini sözlerine ekleyen Vali Tuna, "Bireysel anlamda verilecek bu katkıyla aslında Şanlıurfaspor'a yönelik aidiyet duygusunu vatandaşlarımızda pekiştirmiş olacağız. Bu yapılan, şehrimizin marka değerine yapılacak olan katkının sadece ön ayağıdır. Bu ve buna benzer projeler mutlaka geliştirilebilir. Kulübe gelir getirecek daha birçok yol var. Biz bunların hepsine tüm kurumlarımızla birlikte varız. Herkes üzerine düşeni yapacak. Yönetimimiz de oyuncularımız da kalan haftalarda üzerlerine düşeni yaparak İnşallah taraftarımızın yüzünü güldürecek diye bekliyoruz. Bu süreçte yapmamamız gereken tek şey var. Birbirimizi kırmamak ve birbirimize düşmemek çünkü bununla ilimiz kaybeder" şeklinde konuştu.



Toplantıda Şanlıurfaspor kulübünün mali durumu hakkında bilgi veren Eyyübiye Belediye Başkanı ve Şanlıurfaspor Onursal Başkanı Mehmet Ekinci ise, kulübün borcunun 30 milyon liranın altına düştüğünü, geçmiş yıllara ait futbolcu alacaklarının ödemelerinin de devam ettiğini belirtti. Kulübün mali yönden hiç olmadığı kadar rahat bir duruma geldiğini sözlerine ekleyen Ekinci, kalan borcun sadece yönetici alacakları olduğunu ve futbolculara yapılan ödemelerde bir gecikme olmadığını dile getirdi.



Düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar, Eyyübiye Belediye Başkanı ve Şanlıurfaspor Onursal Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hakan Keşküş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, Evren Sanayi Kooperatif Başkanı Mustafa Aslan, Kuyumcular Odası Başkanı Halil Demirkol bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle taraftar dernekleri üyeleri katıldı. - ŞANLIURFA