Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kılıç TFF 1'inci Lig'in kalitesi Süper Lig'i aratmıyor



Tolga SAĞLAMANTALYA, (DHA)



TFF 1'inci Lig takımı Şanlıurfaspor teknik direktörü Kemal Kılıç, TFF 1'inci Lig'in kalitesinin Süper Lig'i aratmadığını söyledi.



Antalya'nın Belek ilçesinde devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Ligde ilk yarıyı istedikleri yerde tamamlayamadıklarını belirten Kılıç şunları söyledi



Genel olarak değerlendirirsek ilk yarıyı çok istediğimiz yerde tamamladığımız söylenemez. Ben son 4 haftada göreve geldim. Kendimi ön plana çıkarmak için söylemiyorum ama son bölümde iyiydik. Hem kupada, hem ligde son 7 maçta sadece Osmanlıspor'a kaybettik. Dolayısıyla son bölümü iyi bitirdik diyebiliriz. Ama sezon başı itibariyle arzu ettiğimiz yerde değiliz. Sezon başında ben yoktum ancak Şanlıurfaspor'un hedeflerini bildiğim için şu anki pozisyonda 5-6 puan geride olduğumuzu söyleyebilirim dedi.



3 NOKTA TRANSFERLE PLAY OFF'U ZORLAYABİLİRİZ



Ligin ikinci yarısındaki hedefleriyle ilgili de konuşan Kılıç, açıklamalarını şöyle sürdürdü



Son 4 maçta 10 puan topladık. Çok zor durumdan çıkarak play off barajıyla puan farkını 4'e indirdik. Devre arası transferi çok risklidir. Forvet, savunma ve orta saha olmak üzere 2 veya 3 nokta transfer yapabilirsek play off şansını zorlayabiliriz. Lig o kadar değişkenlik gösteriyor ki iki maç kaybettiğinizde alt sıralara gerileyebiliyorsunuz. Kısa olan devre arasını planlı bir şekilde bitirmek gerekiyor. Bunun için de çalışacağız.



1'İNCİ LİG SÜPER LİG'İ GÖRSEL VE REKABET OLARAK ARATMIYOR



Türkiye'de özellikle Süper Lig'de seyirci sayısında azalmaların olduğuna dikkat çeken teknik direktör Kılıç, şöyle devam etti



TFF 1'inci Lig görsel olarak, rekabet olarak Süper Lig'i zaman zaman yakalıyor, hatta bazen öne de geçebiliyor. Futbolda sistemlerin olmaması, takımların kadrolarını çok sık değişmesi maalesef bu olumsuzluğu ortaya koyuyor. Artık TFF 1'inci Lig'de oynayan takımların çoğu köklü kulüpler, şehir takımları. Dolayısıyla seyirciler aç ve Süper Lig'i özlemişler. Samsunspor, Gözetepe, Şanlıurfa, Adanaspor, Adana Demirspor, Giresunspor gibi takımların seyirci potansiyelleri Süper Lig'e göre oldukça yüksek.



TERÖR OLAYLARI YABANCI TRANSFERLERİNİ ETKİLİYOR



Son olarak terör olaylarının yabancı transferleri konusundaki etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, Ülkemiz çok zor durumdan geçiyor. Herkese kolaylık diliyorum. Ülkemizin barışı için mücadele eden polislerimiz, askerlerimiz başta olmak üzere herkesi kucaklıyoruz. Üzüntümüz çok yüksek. Bunun futbola yansıması, özellikle yabancı transferler konusunda çok zorluk çekiyoruz. Daha önce ekonomik ve talep olarak çok uygun gördüğümüz oyuncuların bile buraya gelmeme konusunda tavır sergilediğini görüyoruz. İnşallah ülkemiz bu sınavdan da geçecek. Her şey barış içerisinde daha güzel olacak diye düşünüyorum diyerek açıklamalarını noktaladı.