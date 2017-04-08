- Şanlıurfaspor - Samsunspor maçının ardından



ŞANLIURFA - Samsunspor Teknik Direktörü Osman Osman Özköylü ve Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Osman Özköylü kazandıkları Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada maçların oynanma aralıklarının rakiple eş değerde tutulması gerektiğini vurguladı.

Kendilerinin pazartesi günü rakiplerinin ise cumartesi günü maç yaparak 2 gün fazla dinlenip maça çıktığını belirten Özköylü, "Bizim pazartesi günü Balıkesir maçını oynamamız ve daha sonra da ciddi bir efor sarf etmemiz, onun arkasından tam toparlayamadan, dinlenmeden buraya gelmemiz ki Şanlıurfaspor cumartesi maç oynamıştı, biz pazartesi oynadık. Futbolda 48 saat ekstradan dinlenme çok çok önemli. İnanın çocuklar tam toparlayamadan bu maça çıktılar. Öyle olmak zorundaydı. Bu planlamaya mecburen uymak zorundasınız ama ben bu planlamayı yapan arkadaşlara biraz daha dikkatli olmalarını öneriyorum çünkü Şanlıurfaspor ile Samsunspor direk rakip iki tane takım. Şanlıurfaspor bizi yense biz onların altında kalacağız, biz onları yensek onlar daha sıkıntılı bir sürece geçecek. İki takım açısından da önemli bir maç. Niye onlar cumartesi oynuyor, biz pazartesi oynayıp cumartesi tekrar oynamaya mecbur bırakılıyoruz. Bu planlamaya biraz daha dikkat ederlerse ki ligin boyu artık kısaldı. 7 tane hafta kaldı. Bu süreçte bu planlamayı lütfen dikkatli yapsınlar ki bu sıkıntıyı yaşamayalım. Yani bu yorgunluğun bugün bizim oyunumuzda çok etkisi oldu. Hızlı oynayamadık, istediğimiz pasları yapamadık, istediğimiz baskıları yapamadık ama buna rağmen kontrollü oynadık. Yine de topa sahip olmaya çalıştık. Zannedersem maç içerisinde oranlara baktığımız zaman yüzde 60 - 65 civarında top bizdedir. Onlarda da bugün Batuhan'ın ekstra bir oyunu vardı. Onun sürüklediği ataklarda pozisyon bulmaya çalıştılar. Belki onu bu günkü maçtan çıkarsanız Şanlıurfaspor takımı çok fazla bir etkinlik göstermedi diyebilirim. Tabii bizim oyunun da bunda etkisi var. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Dinlenmeden böyle önemli, kritik, belki sezonu ilgilendiren bir maçta çok önemli bir 3 puan bize kazandırdılar. Bugüne kadar komadaydık, oksijen maskesiyle hayata tutunuyorduk. Şimdi bir nebze olsun hasta kendisi nefes almaya başladı. Biraz kendi başımıza nefes almaya başlayacağız inşallah ama önümüzdeki Manisa ve Elazığ maçları da aynı bu maç kadar çok önemli çünkü onlar da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlar. O maçları da geçtik mi o zaman tam anlamıyla komadan çıkmış sayılacağız" dedi.

Temizkanoğlu maçın hakemine yüklendi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu ise, "Pozisyon vermeden maçı kaybetmek derken aslında bu maçı örnek göstermek gerekiyor. Maalesef çalışmamıza rağmen duran top hastalığımız devam ediyor. Golü yedikten sonra demoralize oluyorsunuz ama bu kadar tecrübeli oyuncuların bir an önce toparlanması gerekiyordu. Fakat ondan sonra gereksiz bir panik yaşadık, gereksiz toplar attık. Oyun içerisinde, maçın başında özellikle öne geçebilirdik ama olmadı. İlerisi için ne olacak bilmiyorum ama şunu da söylemek istiyorum, bu kadar tecrübeli bir hakemin oyunu nerede soğutacağını çok iyi uyguladı, çok çok iyi uyguladı. Bu tarz düdükleri deplasmanda bile maruz kalmadık. Yani bize yapılan fauller var ama devam ettiriyor. Yan hakemle beraber gereksiz bir faul veriyorlar. Ben bu işin sonu ne olacak diye anlamadım. Burada insanlar mücadele vermeye çalışıyor. Bu mücadele içerisinde de olmak istiyoruz ama bu şartlarda biraz zor. Burada dediğim gibi pozisyon vermeden maç kaybetmek ama çok mu üretkendik, değildik tabi. Daha üretken olmamız gerekiyor ama değildik. Umut ediyorum ki bundan sonra her şeyin hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.