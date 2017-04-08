Şanlıurfaspor - Samsunspor Maçının Ardından

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, kaybettikleri için üzgün olduğunu söylerken, Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, deplasmanda galip gelmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.



Ogün Temizkanoğlu, maç başında öne geçme fırsatı yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirterek, "İlerisi için ne olacak bilmiyorum. Umut ediyoruz ki bundan sonra her şeyin hayırlısı olur" dedi.



Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise kontrollü bir oyun oynadıklarını ve galibiyete ulaştıklarını dile getirerek, "Sezonu ilgilendiren bir maçta 3 puan aldık. Bu bizim için çok büyük bir şans ve futbolcularıma ne kadar teşekkür etsem azdır. 2-1 kazanarak 3 puanı aldık" diye konuştu.