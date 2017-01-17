Şanlıurfaspor Kupada Tur Peşinde

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptan çıkma hedefleri doğrultusunda, deplasmandaki Kırklarelispor maçında kayıp yaşamak istemediklerini söyledi.



Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Grubu'nda lider Osmanlıspor'un ardından 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunduklarını hatırlattı.



Teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Bağıban, takımda kart cezalısı Berkay Can Değirmencioğlu dışında eksiğin bulunmadığını belirtti.



Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını vurgulayan Bağıban, "Ligde ve kupada üst üste iyi sonuçlar aldık. Kupadaki güçlü rakiplerimizden Osmanlıspor'u ve Gaziantepspor'u deplasmanda yenmiştik. Şu an Kırklarelispor maçına odaklandık. Ara dönemde transfer ettiğimiz futbolcularımız da bu maçta forma giyme şansı bulacak. Gruptan çıkma şansımızı, Kırklarelispor'u yenerek büyük oranda garantilemek istiyoruz. Bu maçı kazanırsak rakiplerimizden Gaziantepspor da bu hafta kaybederse grupta çıkmayı son maçlardan önce garantilemiş olacağız." şeklinde konuştu.



Şanlıurfaspor ile Kırklarelispor, 19 Ocak Perşembe günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te karşılaşacak.