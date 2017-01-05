Şanlıurfaspor Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Şanlıurfaspor devre arası kamp çalışmalarına Antalya Belek'te aralıksız devam ediyor.



3 Ocak'tan bu yana günde çift idmanla ikinci devreye hazırlanan sarı-yeşilliler çalışmalarını sıklaştırdı. Sabah jenerasyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular akşam ise sağanak yağmur altında top ile pas ve şut çalışması yaparak idmanı sonlandırdı.



Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde yapılan sabah antrenmanı 1 saat 20 dakika akşam ise 1 buçuk saat sürdü.



Kamp çalışmalarının 10 Ocak Salı gününe kadar devam edileceği öğrenilirken, sarı yeşilli ekibin birde hazırlık maçı yapacağı belirtildi.



Öte yandan Şanlıurfaspor'da bir yandan da transfer çalışmalarının da devam ettiği ifade edilirken, bazı futbolcular ile görüşmelerin yapıldığı anlaşma sağlandığı takdirde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. - ŞANLIURFA