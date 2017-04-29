- Şanlıurfaspor İzmir'de kayıp

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Namet Ateş:

"Net pozisyonlarımızın verilmediğini gördük"



İZMİR - Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Şanlıurfaspor'un yardımcı antrenörü Namet Ateş, maçın ardından yaptığı açıklamada, kulübelerinde pozisyonları tekrar izlediklerini ifade ederek, "Net pozisyonlarımızın verilmediğini gördük. Hiçbir şeye sığınmadan iyi futbolla iyi sonuç almak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Altınordu'ya konuk olan Şanlıurfaspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, maçın son dakikalarında hakem tarafından tribüne gönderilip cezalı duruma düşünce, basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Namet Ateş, "Buraya iyi futbol oymaya geldik ve haftalardır bunun için çalıştık. 24 kişilik bir ekibiz ve bu ekibin tamamından verim almaya çalışıyoruz. Bu maça da bu düşünceyle hazırlandık. İlk yarıda çok keyif aldığımız bir oyun vardı. Maçın gerilme noktaları vardı. Video hakem uygulaması tartışılıyor ama biz bunu kulübede kullanıyoruz. Net pozisyonlarımızın verilmediğini gördük. Hiçbir şeye sığınmadan iyi futbolla iyi sonuç almak istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz" dedi.