Şanlıurfaspor ile Eskişehirspor, 3. Kez Karşılaşacak

Şanlıurfaspor ile Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 3. kez karşı karşıya gelecekler.



Şanlurfaspor ile Eskişehirspor bu hafta 3. kez kozlarını paylaşacaklar. İki takım arasındaki ilk maç 2006 yılında Bilyoner.com Kupası'nda oynanmış ve mücadeleyi Eskişehirspor 2-1 kazanmıştı. Sonraki maç ise TFF 1. Lig'in ilk yarısında oynandı. Eskişehir'de oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sonlandı. 29. dakikada Bruno'nun golüyle öne geçen Es-Es, 81. dakikada Batuhan'ın golüne engel olmamıştı. Bu duruma göre geride kalan maçlarda Eskişehirspor 3 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Pazartesi günü saat 18.30'da Şanlıurfa GAP Arena'da başlayacak mücadelede ise Özgüç Türkalp düdük çalacak. Maç öncesi 34 puana sahip olan Eskişehirspor averaj ile liderlik koltuğunu sahiplenirken, 21 puana sahip Şanlıurfaspor 12. sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR