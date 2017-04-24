Şanlıurfaspor - Gaziantep Büyükşehir Maçının Ardından

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, kaybetme korkusuyla kendilerine yakışmayan bir oyunun sahada sergilendiğini belirtirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise ligde oynayacakları 5 maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.



Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, golsüz berabere kaldıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi



Bu maç çok şeyleri götürebilir ve getirebilirdi. Çok bilinçli bir şekilde sahaya çıktık. İlk yarıda kaybetme korkusuyla çok fazla bize yakışmayan bir oyun ortaya çıktı. İkinci yarı başka bir tek eksik olan burada goldü. Direkten dönen iki golümüz var. Verilmeyen bir penaltımız var. Tek eksiğimiz goldü. Her oyuncuya ihtiyacımız olduğu gibi taraftara da ihtiyacımız var. Futbolcuların morallerini bozmak kimsenin hakkı değildir. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Rica ediyorum ne olursa olsun, burada herkes bize destek versin.



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise, kalan 5 maç için mücadele edeceklerini ifade ederek. Her iki takım için stresli bir maçtı. İki takım da kazanmak için oynadı. Mağlup olmaktansa, olmamak daha iyidir. Maçı kazanabilirdik aynı zamanda kaybedebilirdik. Gol yollarında zorlayıcı bir yol içerisinde olamadık. Gol yolunda etkili olmayınca gol bulamıyorsunuz. 5 maç kaldı ve 5 maçın sonunda ne olursa olsun mücadelemiz devam edecektir. Tüm maçları kazanmak için sahada olacağızö diye konuştu.



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Ogün Temizkanoglu'nun konuşması



Hüseyin Kalpar'ın konuşması



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HABER-KAMERA ÖMER PINAR-ŞANLIURFA-DHA