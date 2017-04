TFF 1. Lig'de oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Şanlıurfaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "İki takım açısından da stresli bir maçtı. Çok değerli bir üç puana oynadık ama her iki takım da kazanamadı. Dolayısıyla Şanlıurfaspor'un çok büyük bir kaybı olmadı diye düşünüyorum ama bizim biraz olsa da çok fazla değil. Her şeyden önce mağlup olmaktansa olmamak daha iyi. Ne olursa olsun bu maçı kazanabilir ya da kaybedebilirdik. Ben takımımın yapmış olduğu mücadeleden memnunum. Arzu ve isteklerinden memnunum. Sadece ofansif yönden sıkıntım vardı. Ofansif yönden etkili olamadığım için gol yollarında zorlayıcı bir özellik içerisinde olamadığım için çok fazla üretken olamadık. Gol yollarında etkili olamadığın zaman gol atma şansın zayıflar" dedi.



Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu ise, "Bu maç çok şeyler getirebilir, çok şey götürebilirdi. Bu bilinçle sahaya çıktık. Bütün oyuncularımız da bu bilinçle sahaya çıktı. Tabii bu bilincin altında kaybetme korkusu da olacaktı. Burada her oyuncuya ihtiyacımız olduğu gibi her taraftara da var. Burada oyundan çıkan birini yuhalamak, moralini bozmak kimsenin hakkı değil" şeklinde konuştu.