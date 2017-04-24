Şanlıurfaspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 0-0
STAT: GAP Arena HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), İbrahim Bozbey (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)ŞANLIURFASPOR: Sinan (xxx)- Mertcan (xxx) (Dk.85 Oktay x), Berkay (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.58 Abdülaziz xx ), Banahene (xx), İzzet (xx), Kağan (xx), Atiemwen (xx), Soro (xx), Fevzi (x) (Dk.
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), İbrahim Bozbey (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Sinan (xxx)- Mertcan (xxx) (Dk.85 Oktay x), Berkay (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.58 Abdülaziz xx ), Banahene (xx), İzzet (xx), Kağan (xx), Atiemwen (xx), Soro (xx), Fevzi (x) (Dk.66 Hasan xx), Caner (xxx)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (xxx)- Uğur (xx), Murat (xxx), Gökhan (xx), Muhammet Ertürk (xx) (Dk. 46 İbrahima (x) Dk.74 Kalu ), Muhammet Reis (xx), Mehmet (xx), Serge (xxx), Özgür (xx), Ahmet (xx), Sanchez xx) (Dk.69 Ramazan x)
SARI KARTLAR: İzzet, Atiemwen, (Şanlıurfaspor), Ahmet, Uğur, Gökhan, (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
15'inci dakikada İzzet'in pasıyla ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Mertcan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
28'inci dakikada Muhammet Ertük'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sanchez'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Sinan'da kaldı.
30'uncu dakikada Sanchez'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Gökhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak yeniden oyun alanına girdi.
72'inci dakikada İzzet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Atiemwen'in şutunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyuna geri döndü.
85'nci dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Berkay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşmada 0-0 berabere tamamlandı. - Şanlıurfa