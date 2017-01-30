Şanlıurfaspor-Eskişehirspor Soyunma Odaları

ŞANLIURFASPOR Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, ligin en güzel maçlarından birini oynadıklarını belirtirken, "Çok iyi oynadık ve çok atak yaptık. Oyun kurgusu ve kadroya baktığımızda iyi oyuncular var. Gol tehlikeleri vardı. İkinci yarıda beklemediğimiz anda gol yedik. Oyuncular maçı kurtarmak için iyi mücadele etti. Çok sevinçli değilim ama oynanan futboldan çok memnunum" dedi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Mehmet Tezcan ise, Şanlıurfa'ya lider olmaya geldiklerini ancak başaramadıklarını ifade ederek, "Şanlıurfaspor'a çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza sahip çıktılar. Şanlıurfaspor daha üstte olması gereken bir takımdır. İkinci yarıda fazla direnç gösteren bir Şanlıurfaspor vardı. Kupa ve lig maçlarında Şanlıurfapor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.



- Şanlıurfa