Şanlıurfaspor - Eskişehirspor: 1-1

STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Osman Karakaş (xxx)
ŞANLIURFASPOR: Sinan (xx)- Abdulaziz (xxx), Oktay (xx) (Dk.70 Artun xx), Berkay (xx), Hüseyin (xx), İzzet (xxx), Kağan (xx), Halil (x) (Dk.54 Hasan Batuhan xx), Batuhan (xx) (Dk.87 Askar), Cemil (xx), Şaban (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Jorge (xx)- Hasan Hüseyin (xxxx) (Dk.88 Hakan), Dorukhan (xx), Uğur (xx), Erkan (xxx), Kaan (xxx) (Dk.71 Ofoedu xx), Osman (xx), Akamınko (xxx), Hürriyet (xx), Kamil (xx), Rosa (xxx) (Dk. 90 Ndong)
GOLLER: Dk.51 Hasan Hüseyin (Eskişehirspor), Dk.85 Hasan Batuhan (Şanlıurfaspor),
SARI KARTLAR: Oktay, Kağan, Berkay, Askar, (Şanlıurfaspor), Kamil, Uğur (Eskişehirspor)
TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.
15'nci dakikada Hasan Hüseyin'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kamil'in sert şutunda top kaleci Sinan'da kaldı.
32'inci dakikada Hüseyin'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülaziz'in şutunda top kaleci Jorge'de kaldı.
40'ncı dakikada Rosa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hasan Hüseyin'in şutunda top az farkla oyun dışına çıktı.
51'nci dakikada Akamınko'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Hüseyin, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
68'inci dakikada Hüseyin'in ceza sahası dışında attığı sert şutta top kaleci Jorge'de kaldı.
73'üncü dakikada Uğur'un ceza sahasında sert şutunda top kaleci Sinan'da kaldı.
85'inci dakikada Abdülaziz'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Batuhan'ın plasesinde fileler havalandı: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
- Şanlıurfa