Şanlıurfaspor Deplasmanda Galibiyetle Tanıştı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor'u 4-2 mağlup eden Şanlıurfaspor, bu sezon deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Şanlıurfaspor Deplasmanda Galibiyetle Tanıştı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor'u 4-2 mağlup eden Şanlıurfaspor, bu sezon deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.

Ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, bu sezon Denizlispor maçı öncesi rakip sahada oynadığı 13 maçta 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Dün Denizlispor'u 4-2 mağlup eden sarı-yeşilli ekip, deplasmanda 13 maç aradan sonra galibiyet almayı başardı.

Ligde 29 puanla 15. sırada bulunan Şanlıurfaspor, evinde oynadığı 14 maçta ise 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan topladı.

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