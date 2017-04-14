Şanlıurfaspor'dan Taraftara Çağrı

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat, TFF 1. Lig'de kritik bir konumda bulunduklarına işaret ederek, taraftarlara son haftaya kadar desteklerini sürdürmeleri çağrısı yaptı.



Büyükfırat, yaptığı yazılı açıklamada, takımın bulunduğu yerden kurtulabilmesi için tüm kentin kenetlenmesi gerektiğini belirtti.



Bulundukları konum itibarıyla takıma her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Büyükfırat, şunları kaydetti:



"Gün Şanlıurfaspor'a sahip çıkma günüdür. Şanlıurfaspor çok güçlü bir marka ve bu marka takım ligden düşmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bazı sorunların yaşandığı mutlaka doğrudur. Bu sorunlar her takımda var olan sorunlardır. Bunları aşacak güce sahibiz. Bizler yönetim kurulu olarak, Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin desteği ile kenetlendik. Alt sıralarda olmamıza rağmen taraftarlarımızın maçlarımızı doldurması bunun bir göstergesidir. Taraftarlarımızı ligin sonuna kadar takımın yanında görmek istiyoruz."



Batuhan dışında eksik yok



Büyükfırat, Denizlispor ile 19 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları maç hakkında da bilgi vererek, takımın bu maç için pazar günü Denizli'ye giderek çalışmalarını orada sürdüreceğini dile getirerek, takımda cezalı olan Hasan Batuhan Artarslan dışında eksik olmadığını, hafif sakatlığı bulunan Ndongala'nın takımla birlikte antrenmanlara çıktığını bildirdi.