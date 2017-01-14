Şanlıurfaspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Hollanda'nın Heerenveen takımından Caner Cavlan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusu Caner ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, imza törenine, kulüp başkanı İsmail Bağıban ile futbol şube sorumlusu Mehmet Büyükfırat'ın katıldığı ifade edildi.