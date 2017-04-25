Şanlıurfaspor, Beraberliğe Sevinemedi

Şanlıurfaspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat, sahalarında golsüz berabere kaldıkları Büyükşehir Gaziantepspor maçında aldıkları 1 puana sevinemediklerini söyledi.



Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşme hattını yakından ilgilendiren maçta rakipleri Büyükşehir Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını ifade etti.



Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını kaydeden Büyükfırat, "İlk yarı, takımımız beklediğimiz performansı sergileyemedi. Ancak ikinci yarı, bambaşka bir takım görünümüyle güzel futbol oynadık. İki net şutumuz direkten döndü, bir penaltımız verilmedi. Futbolcularımız kazanmak için her şeyi yaptı ama bazen futbol şansı olmuyor işte. Galibiyeti elimizden kaçırdık, dolayısıyla 1 puana sevinemedik. Gelecek maçlara odaklanacağız." diye konuştu.



Şanlıurfaspor, 30. haftaya en yakın takipçisi Büyükşehir Gaziantepspor'un 4 puan önünde topladığı 30 puanla 15. sırada girdi.



Öte yandan sarı-yeşilli ekibin, akşam saatlerinde GAP Vadisi Tesisleri'nde bir araya gelerek 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.