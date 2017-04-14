Şanlıurfaspor Başkanı: "Kümede Kalmak İçin Kenetlendik"

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Şanlıurfaspor'un Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, kümede kalacaklarını iddia etti, "Yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızla kenetlenmiş durumundayız" dedi.



Başkan İsmail Bağıban, futbolcularıyla sürekli bir araya geldiklerini, içinden geçilen süreci konuştuklarını belirtti. Kulüp Başkanı Bağıban, 60 milyon lira olan kulüp borçlarının büyük bölümünün ödendiğini açıklarken şunları söyledi:



"Kulüp olarak kenetlenmiş durumundayız. Şanlıurfaspor kümede kalacak. Şimdiden de gelecek senenin yapılanması için çalışıyoruz. Gelecek sezon da lige borçsuz şekilde başlayacağız."



? - Şanlıurfa