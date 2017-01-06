Şanlıurfaspor Antalya'daki Kamp Çalışmalarını Sürdürüyor

TFF 1. Lig'in ikinci devre hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa giren Şanlıurfaspor, çalışmalarına devam ediyor.



Kamp yapılan otelin dış sahasında gerçekleştirilen sabah idmanı 1 saat 15 dakika, akşam antrenmanı ise yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İdman öncesi Teknik Direktör Mustafa Kemal Kılıç kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon çalışması ile devam etti.



Akşam yapılan idmanda düz koşunun ardından hentbol oynayan futbolcular birbirlerine el ile attıkları paslarla gol atmaya çalıştı. Neşeli geçen akşam antrenmanını Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Giray Küçük ve İbrahim Demirkan'da izledi.



Kamp programı değişiyor



Antalya'da 9 gün kamp yapmayı planlayan Sarı-yeşilliler, Teknik Direktör Mustafa Kemal Kılıç'ın talimatı ile kamp programında değişikliğe gidiyor. Daha önce 12 Ocak'ta bitirilmesi planlanan Antalya kampının 9 Ocak'ta bitirilmesi kararlaştırıldı.



Sarı-yeşilli ekip 9 Ocak Pazartesi günü kampı sonlandırarak Şanlıurfa'ya dönecek ve çalışmalarına burada devam edecek.



Yoğun bir maç trafiği yaşayacak olan Şanlıurfaspor, 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Elazığspor ile karşılaştıktan sonra hafta içi kupada Kırklareli deplasmanına gidecek. Kırklarelispor maçından sonra İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Sarı-yeşilliler, Ümraniyespor karşılaşması sonrası kente dönecek ve yine hafta arası Gaziantepspor ile kupadaki son maçında karşı karşıya gelecek.



Bu arada 7 Ocak'ta Samsunspor ile yapılması planlanan hazırlık maçı da iptal edildi. - ŞANLIURFA