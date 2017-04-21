Şanlıurfaspor Adilovic'in Tüm Alacaklarını Ödedi

Şanlıurfaspor'un eski futbolcularından Eldin Adilovic'in tüm alacakları, kulüp tarafından ödendi.



Şanlıurfaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski futbolcularımızdan Eldin Adilovic'in alacağı olan 435 bin Euro'nun tümü futbolcuya ödenmiştir. Uzun zamandır FIFA'da devam eden dava sonucunda futbolcunun tüm hak edişleri kulübümüz tarafından futbolcuya zamanında ödenerek yaşanabilecek tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır" denildi.



2015-2016 sezonunun devre arasında Şanlıurfaspor ile sözleşme imzalayan Boşnak futbolcu, Şanlıurfaspor ile sözleşmesini feshedip FIFA'ya başvurmuştu. İki yılı aşkın bir süredir devam eden davayı kazanan futbolcunun tüm alacaklarının, Şanlıurfaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında topladıkları paralarla ödendiği belirtildi. - ŞANLIURFA