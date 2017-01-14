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Şanlıurfaspor'a Hollanda'dan Transfer
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Şanlıurfaspor'a Hollanda'dan Transfer
14 Ocak 2017 Cumartesi 11:07
Sarı-yeşilli ekip, gurbetçi oyuncu Caner Cavlan ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Sarı-yeşilli ekip, gurbetçi oyuncu Caner Cavlan ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kaynak:
Dunya.com
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