Şanlıurfalılar Güne 'Tirit' ile Başlıyor

ŞANLIURFALILAR güne; et, yoğurt, sarımsak ve ekmekle hazırlanan yöresel yemek tirit ile başlıyor.



Kent merkezinde 25 yıldır tirit yapan Bedir Gül, yöresel yemeğin Hz. İbrahim Peygamber döneminden bu yana Şanlıurfa'da tüketildiğini söyledi. Gül, sabah namazı ardından insanların tirit yemeye başladığını ve kentteki lokantalarda da yemeğin birkaç saatte tükendiğini anlattı. Altında kare parçalar şeklinde kesilmiş lavaş ekmeği bulunan bakır tabakta kuzu eti ve sarımsaklı yoğurtla hazırlanan ve üzerine et suyu eklenen tiritin özellikle kış aylarının vazgeçilmez kahvaltı menüsü olduğunu anlatan Bedir Gül, "Şanlıurfa'da özellikle insanlar kış mevsiminde güne tirit yiyerek başlıyor. Tirit; bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi tok tutan besin değeri yüksek bir yemektir" dedi.



- Şanlıurfa