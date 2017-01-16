Şanlıurfalı Öğrencilerden Büyük Başarı

Adıyaman'da düzenlenen 13-14 yaş okullara arası güreş müsabakalarında 10 madalya kazanan Şanlıurfalı gençler bölge sıralamasında 2'nci oldu.



Yapılan güreş müsabakaları sonucunda Şanlıurfa'da çeşitli okullardan katılan öğrenciler, 32 kg'da, Enes Çeki 3'üncü, 35 kg'da Ali Kaya 2'ci, 38 kg'da Mahmut Özkaya ve Murat Aydın 3'üncü, 42 kg'da Harun Sıgak 3'üncü, Osman Kurt 7'nci, 47 kg'da Furkan Kurtoğlu 5'inci, 53 kg'da Mehmet Aslan 5'inci, 59 kg'da Barış İdikurt 3'üncü, 66 kg'da Abdurrahman Delalbaşı 3'üncü, 73 kg'da Barış Korkar 2'nci, 85 kg'da Enes Karkar 2'nci, Baran Arslan 5'inci olarak toplamda 10 madalya alarak takım halinde bölgede ikinci oldu.



Müsabakalar sonrası güreşçi öğrenciler, madalyalarıyla hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra Şanlıurfa'ya döndü. - ŞANLIURFA