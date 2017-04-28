Şanlıurfalı Kadınlara "Erken Tanı Hayatta Kal" Konferansı

Nisan ayı içerisinde yer alan kanser haftası münasebetiyle kanser erken tanısı ve korunma yöntemleri konulu kadınlara konferans düzenledi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa valiliği, Harran Üniversitesi ve halk sağlığı müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen ve bayanlara yönelik erken tanı hayata kal sağlık programı Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda yapıldı.



Konferansa Şanlıurfa valisi Güngör Azim Tuna'nın eşi Pervin Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Harran üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, halk sağlığı yöneticileri ve çok sayıda kadın katıldı.



Kanser erken tanısı ve korunma yöntemleri konferansı açılış konuşması yapan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, "Bu tür vakalarla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor. Bu soruların cevabını bulduğunuz konferans hayırlı olsun" dedi.



Harran üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ise, "Şanlıurfa valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla özelikle halkımızın bilgilendirme ve bilinçlendirme halkımızın sağlığı konusunda Harran Üniversitesi olarak çalışmalarımıza hız verdik. Halkımızın sağlığı konusunda, kanser hastalığı olan alanlarda ciddi çalmalar yapan hocamız değerli bilgileri bizlere aktaracak ve sizden sonra tıp fakültesi öğrencilerimizle kampüsümüzde öğrencilerimize bilgilendirme yapacak" dedi.



Konuşmaların ardında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Özkan Gürdal, meme kanseri ve erken tanı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - ŞANLIURFA