Şanlıurfalı Güreşçiler Şampiyonadan Mutlu Döndü

Türkiye 13-15 Yaş Grekoromen Güreş Şampiyonasında Şanlıurfalı güreşçiler Yunus Emre Atış ile Enes Koçakoğlu büyük başarı elde etti.



Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 59 ilden 824 sporcu katıldığı Türkiye 13-15 Yaş Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Bir çok kiloda mücadele eden sporcular arasında Şanlıurfa'yı temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Yunus Emre Atış 47 kilogramda Türkiye üçüncülüğü, Enes Koçakoğlu ise 66 kilogramda Türkiye beşinciliği elde etti.



Şampiyonada ayrıca yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Kılıç 35 kilogramda derece elde ederek milli takıma seçildi. Önümüzdeki süreçlerde milli takım kampına katılacak olan Kılıç, uluslararası şampiyonalarda ter dökecek. - ŞANLIURFA