Şanlıurfalı Esnaf Doların Düşmesini Bekliyor

Şanlıurfa'da dolar üzerinden yurt dışından ürün alan esnaf, doların düşmesiyle işlerinde hareketlilik olacağını söyledi.



Yusufpaşa Mahallesinde bulunan Kapaklı Pasajı esnafı, 16 Nisan referandumu sonrası işlerinde hareketlik olduğunu doların düşmesiyle de işlerinin daha iyi olacağını belirtti. Yurt dışından dolar üzerinden oyuncak aldıklarını söyleyen esnaf Abdullah Şahin pahalı aldıkları ürünü satamadıklarını ifade etti. Esnaf Şahin, doların düşmesini arzuladıklarını belirterek, "Şimdilik piyasada durgunluk var. Tabi gelecek günler için ümitliyiz. Doların biraz düşmesiyle işlerimizin açılacağını düşünüyoruz. İnşallah işlerimizde biraz düzelme olacak. Küçük ölçekli esnafların zor durumda olduğunu söyleyebiliriz. Beklentimiz doların bir an önce düşmesidir" şeklinde konuştu.



"Referandum sonrası hareketlilik"



16 Nisan referandumu halk oylaması öncesi vatandaşın ne olacağını bilmediklerini bu yüzden de işlerinde durgunluk olduğunu belirten esnaf Hadi Kutlu ise, "Allah'a çok şükür işlerimizde biraz hareketlilik oldu. Doların düşmesiyle daha da iyi olacaktır. Genel olarak malzemelerimiz Çin'den geliyor ve dolar üzerinden olduğu için pahalı oluyor, müşteri alamıyor. Bizde satamıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi. - ŞANLIURFA