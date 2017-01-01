Şanlıurfalı Engelliler Galibiyet Özlemine Son Vermek İstiyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.



Antrenör Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 5 haftadır galip gelemediklerini belirterek, ilk yarının son 2 maçını kazanarak, kötü gidişe son vermek istediklerini söyledi.



Yeni yıl ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:



"Ligde son 5 haftada istemediğimiz sonuçlar alarak camiamızı üzdük. İlk devrenin son iki maçını kazanmak ve galibiyet hasretine son vermek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüzün olduğunu da biliyoruz. İlk hedefimiz yeni yükseldiğimiz ligde kalmaktır. Ara sonrası deplasmanda karşılaşacağımız Melikgazi Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Kazanarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz."